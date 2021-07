TAP aterra pela primeira vez num dos aeroportos mais famosos do mundo

“O nosso Airbus A330neo, fez pela primeira vez um voo charter com destino ao aeroporto Princesa Juliana, na ilha de St. Maarten”, anunciou a TAP nas redes sociais.

Esta infraestrutura é famosa pela aproximação da pequena praia de Maho Beach onde é possível observar bem de perto as aterragens.

O aeroporto Princesa Juliana é o segundo aeroporto com maior movimento no Caraíbas. Recebeu este nome em homenagem à então princesa herdeira Juliana dos Países Baixos.

É considerada uma das aproximações mais difíceis de todo o mundo, onde os aviões passam por cima da Praia Maho a 10 metros dos banhistas para o procedimento de pouso.

No momento das descolagens, os banhistas são “lançados” para o mar com muita força, especialmente pelos aviões de grande porte. Contudo, mesmo com o tráfego diário destes aviões, apenas há registo de dois acidentes, já nos anos de 1970 e 1972.

O aeroporto recebe diariamente aviões ‘jumbo’ como os B747 da KLM vindos de Amesterdão ou os A340 da Air France, de Paris.