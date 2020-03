TAP anuncia medidas para o Covid-19

A TAP publicou no seu site uma lista na qual enuncia o trabalho que tem vindo a desenvolver para defender a saúde e segurança de passageiros e tripulação durante o surto de Covid-19.

A companhia aérea portuguesa deixa a garantia de que os seus aviões são seguros. O referido texto avança que foram tomadas procedimentos adicionais de limpeza e desinfeção. Relembra-se ainda que os aviões da TAP estão equipados com um sistema de reciclagem do ar vertical que renova totalmente o ar da cabine com alta frequência, a cada dois ou três minutos, vinte vezes numa hora.

Relativamente às tripulações anuncia-se que estas estão treinadas nos procedimentos de identificação, abordagem e tratamento de casos suspeitos de doença infetocontagiosa a bordo. A transportadora garante que “estes procedimentos seguem rigorosamente as melhores práticas a nível internacional”. Desde o surto do novo coronavírus a comunicação com os tripulantes foi significativamente reforçada.

A empresa afiança que tem especialistas a bordo, prontos a implementar em tempo real as recomendações da OMS e dos Centers for Disease Control, garantindo estar apta a atuar de modo adequado, antes, durante e depois do voo.

Por fim a TAP tranquiliza os passageiros, afirmando oferecer maior flexibilidade e confiança para quem reservar voos, remetendo para a consulta das novas políticas implementadas e ajustadas no âmbito das circunstâncias excecionais do surto do COVID-19 aqui.