TAP abandona voos do Porto para Luxemburgo e Genebra

A TAP vai retomar a atividade – interrompida pela pandemia da Covid-19 – com 71 rotas a partir do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e com apenas três com partida do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

O Porto terá, aliás, somente mais um voo do que o previsto para o aeroporto de Ponta Delgada, nos Açores. A disparidade no número de rotas verificada nas infraestruturas aeroportuárias de Lisboa e Porto vai ao encontro, soube o Jornal de Notícias, de um documento elaborado pelos responsáveis da companhia aérea portuguesa que define, para este ano, uma redução de 63% dos voos com origem no Sá Carneiro.

Onze cidades, entre as quais Madrid, Munique, Genebra, Luxemburgo ou São Paulo, deixam de ter ligação aérea direta com o Porto

Leia mais em Jornal de Notícias.