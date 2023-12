Tão-pouco Montenegro

Se em 10 de Março a Direita – o vulgo PSD – ganhar as Eleições Legislativas, não é Luís Montenegro quem ganha. É a estrutura PSD. Montenegro não faz o PSD ganhar. Faz perder. Se a estrutura perder, perde em especial porque Montenegro não dá nada a ganhar.

Se a Esquerda ganhar, no vulgo PS, é por causa do PSD e nem tão-pouco por Montenegro. Se Pedro Nuno Santos ganhar, não é Pedro Nuno Santos quem ganha, nem o PS. É o PSD de Montenegro que perde. Se o PS ganhar é porque quem perdeu foi o PSD.

Montenegro nunca ganha. Nuno Santos ganha porque o PS é que ganha ao PSD, porque o PSD havia sempre de perder.

E está tudo muito mal.

Quando um Partido como o PS ganha, tendo tido tamanhos erros de governação, não haver alternativa num Partido como o PSD que é a regular alternativa ao PS, como o PS é a regular alternativa ao PSD, é preocupante. Preocupante porque um Partido como o PSD não ter estrutura, não ter espinha, dorso, é porque Montenegro não é líder para o PSD que perde especialmente por causa de Montenegro.

O PSD tinha Jorge Moreira da Silva nas directas de Maio de 2022 em confronto com Luís Montenegro, e era a melhor alternativa. Moreira da Silva seria a alternativa ao PS, desde então até ao PS de hoje. Quem quer que fosse, era alternativa. Menos e só Montenegro.

Mário Adão Magalhães

