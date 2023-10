Tâmega e Sousa assina protocolo com Câmara de Comércio e Indústria do Ceará

A missão internacional de promoção e captação de investimento junto da diáspora portuguesa, promovida pela Fundação AEP, no âmbito da Rede Global da Diáspora, em consórcio com a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa já deu frutos: a CIM assinou um protocolo com a Câmara Brasil Portugal no Ceará – Comércio, Indústria e Turismo (CBP-CE).

A assinatura teve lugar no primeiro evento da referida missão que decorreu na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, em Fortaleza, juntando empresários num encontro de negócios para exploração das potencialidades da plataforma da Rede Global e para apresentação da Região do Douro.

O protocolo foi assinado pelo lado da CIM pelo presidente Pedro Daniel Machado Gomes, enquanto que pela estrutura brasileira, foi o presidente da CPB-CE, Raúl Santos Neto que formalizou o acordo.

“Esta missão encontra-se inserida no protocolo de cooperação e promoção assinado entre a CIM Tâmega e Sousa e a Rede Global em 2020 e tem como objetivo principal apresentar todas as oportunidades de negócio e potencialidades de atração investimento, nomeadamente para empresários da diáspora”, afirma Luís Miguel Ribeiro, Presidente da Fundação AEP.

A missão, que se iniciou em Fortaleza, seguiu já para São Paulo e Rio de Janeiro, contará com a participação de uma delegação institucional da região, liderada pelo presidente do Conselho Intermunicipal da CIM do Tâmega e Sousa, Pedro Machado.

A Rede Global Diáspora, que está mais focada nas empresas e nos empresários portugueses da diáspora que pretendam alavancar as exportações portuguesas, conta já com mais de 31500 entidades inseridas de 155 países. Mais que nunca, é agora possível ficar a conhecer, através da plataforma, a comunidade portuguesa em cada geografia, quais as instituições públicas e associações portuguesas presentes em cada país e saber onde pode encontrar alguns dos melhores produtos nacionais. A plataforma promove, também, o networking necessário para que consigam encontrar os portugueses que podem ajudar a fazer crescer o negócio noutros mercados, identificar redes de distribuição para aumentar as exportações e ao mesmo tempo partilhar oportunidades de negócio e investimento.

A plataforma Rede Global da Diáspora é uma rede colaborativa que visa aproximar os portugueses espalhados pela Diáspora e ao mesmo tempo potenciar a internacionalização das PME´s portuguesas. Tem como principal missão promover a marca Portugal internacionalmente e ajudar as PME nacionais a aumentar as suas exportações, estimulando a colaboração das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.