Também Somos Portugueses congratula-se pela utilização de voto eletrónico nos Açores

O movimento Também Somos Portugueses (TSP) congratula-se pela utilização de voto eletrónico à distância na eleição do Secretário-Geral do Partido Socialista e na eleição dos delegados ao congresso do PS.

As mulheres tiveram também a possibilidade de votar online para a Presidente e Comissão das Mulheres Socialistas. Nesta votação foram utilizados os telemóveis dos militantes, afirma o TSP em comunicado enviado ao BOM DIA.

O voto digital – ou voto eletrónico à distância – foi também utilizado na recente eleição do Conselho da Diáspora Açoriana, realizada através da plataforma online https://acorianosnomundo. azores.gov.pt. O total de inscritos: foi 569, com um total de votantes de 336 (59,05%), e 233 abstencionistas:(40,95%).

Segundo o TSP, “este é um sistema recente, ainda pouco divulgado entre a diáspora açoriana. Neste momento o número de inscritos na plataforma está a aumentar consideravelmente. E só através da inscrição, após se confirmar os requisitos necessários, num registo simples e gratuito, que é dado o direito de se candidatar e votar para membros dos CDA”.

O movimento Também Somos Portugueses considera que estão ultrapassadas as objeções técnicas e políticas para a utilização do voto digital, e reivindica a sua utilização para todas as eleições para os portugueses que vivem no estrangeiro – a par da manutenção do voto presencial e postal.

O movimento incentiva assim a Assembleia da República e o governo à ampliação do âmbito da utilização do voto eletrónico à distância na próximas eleições do Conselho das Comunidades Portuguesas.

Também somos portugueses é um movimento global que busca reformas eleitorais para facilitar o processo de voto em Portugal. A sua direção inclui membros em Portugal, França, Bélgica, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos.