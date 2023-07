“Talento português foi valorizado neste Europeu”

O selecionador de sub-19 considerou que a prestação de Portugal no Campeonato da Europa de futebol “valorizou o talento” dos jogadores lusos, apesar de o grupo ter falhado a conquista do título.

“Acredito que o talento português foi muito valorizado neste Campeonato da Europa e espero que estes jogadores continuem a crescer e a atingir mais finais”, disse Joaquim Milheiro, à chegada da comitiva a Portugal, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

O técnico fez um balanço “extremamente positivo” da participação da equipa na prova que decorreu em Malta, e disse que “só não foi excelente porque faltou o título”, após a derrota (1-0) na final, frente à Itália, no domingo.

“No objetivo do processo de desenvolvimento dos atletas traçado pela FPF estamos muito satisfeitos. Os jogadores cresceram na abordagem e interpretação do jogo, e estão mais preparados para encarar as adversidades no seu caminho para a seleção AA”, partilhou Joaquim Milheiro.

Recuperando o jogo da final, no domingo, frente aos italianos, o selecionador nacional considerou que os “primeiros 30 minutos do jogo ficaram aquém esperado” e, embora reconhecendo que a equipa “não foi tão competente”, descartou que tenha havido excesso de confiança.

“Até acho que é injusto falar em excesso de confiança perante o ADN desta geração e das seleções nacionais. Os nossos jogadores entraram com vontade de vencer, mas com os pés bem assentes no chão. Respeitámos muito um excelente adversário e o jogo foi decidido nos detalhes”, analisou Joaquim Milheiro.