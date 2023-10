Tal como Portugal, França e Bélgica já estão no Euro2024

Portugal, França e Bélgica garantiram, com as vitórias desta sexta-feira na fase de qualificação, o apuramento bem antecipado para o Euro2024 de futebol, que se vai disputar no próximo ano na Alemanha.

Os lusos podem ‘deixar a calculadora de lado’, para os três jogos que ainda faltam no Grupo J, já que depois do 3-2 à Eslováquia é certo que um dos dois primeiros lugares é da seleção portuguesa.

A França, vencedora dos Países Baixos por 2-1, garante o apuramento no Grupo B, que lidera destacada, e a Bélgica também fica segura do ‘bilhete’ para a Alemanha’, ao vencer na Áustria por 3-2, no Grupo F.

O apuramento ‘mais simples’ de sempre de Portugal para uma grande competição mantém a série 100% vitoriosa – sete jogos, sete triunfos – e a única ‘macula’ no estádio do Dragão foram mesmo os primeiros dois golos sofridos.

Portugal tem 21 pontos e pode garantir a vitória no grupo já na segunda-feira, desde que não perca na receção à Bósnia-Herzegovina.

Para o segundo lugar, que também vale o apuramento, a luta é ainda intensa, envolvendo Eslováquia (13 pontos), Luxemburgo (11), Bósnia-Herzegovina (nove) e Islândia (sete).

Hoje, islandeses e luxemburgueses empataram, 1-1 (golos de Oskarsson, aos 23, para os locais, e Gelson Rodrigues, aos 46, para os forasteiros), e os bósnios venceram no Liechtenstein por 2-0 (golos de Rahmanović, aos 13, e Stevanović, aos 41).

No Dragão, na confirmação da oitava presença lusa na fase final, Cristiano Ronaldo contribuiu com dois golos, elevando a sua contabilidade pessoal para 125.

Primeiro, de grande penalidade, aos 29 minutos, e depois aos 72, a finalizar um passe perfeito de Bruno Fernandes. Antes, Gonçalo Ramos tinha aberto a contabilidade, aos 18, também a passe do médio do Manchester United.

Sem sofrer golos na ‘caminhada’ até aqui, a defesa lusa foi por duas vezes batida – golos eslovacos de Hancko, aos 69, e Lobotka, aos 80.

Dia de festa no Grupo B, também, mas para os gauleses, que se adiantam sem ‘apelo’ num grupo claramente difícil. Chegam aos 18 pontos, enquanto os neerlandeses permanecem com nove, ultrapassados pela Grécia, que atinge os 12 após a vitória por 2-0 na Irlanda.

Kylian Mbappé ‘bisou’ em Amesterdão (sete e 53 minutos) e ultrapassou Platini na lista de marcadores da seleção, com 42. É o quarto melhor de sempre, atrás de Giroud (52), Henry (51) e Griezmann (44).

O golo de honra dos neerlandeses foi apontado por Hartmann (83 minutos), no que foi, a exemplo de Portugal, o primeiro golo cedido nesta fase de grupos.

Muito bem-sucedida, também, foi a missão da Bélgica em Viena, com vitória por 3-2 sobre a Áustria, após ter estado a ganhar por 3-0.

Lukebakio (12 e 55 minutos) e Lukaku (58) apontaram os golos belgas, após o que Laimer (72) e Sabitzer (84, de grande penalidade) ‘encurtaram distâncias’.

A Bélgica lidera o grupo F, com 16 pontos, mais três do que os austríacos.

Em terceiro está a Suécia, com seis pontos, e já não pode ultrapassar a seleção belga.

No outro jogo do grupo hoje disputado, o Azerbaijão conseguiu a sua primeira vitória, triunfando por 2-0 na Estónia. Os golos foram de Bayromov (nove minutos) e Şeydayev (45+4, de penálti).