Tal como os animais, há plantas em vias de extinção

Um novo relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura, FAO, chama a atenção para a necessidade de uso sustentável de plantas silvestres.

A agência da ONU destaca que vários produtos usados no dia-a-dia são produzidos com espécies como castanhas do Brasil, ou castanhas do Pará, na cozinha, goma arábica no refrigerante ou alcaçuz nos chás de ervas.

Há ainda loções que contêm manteiga de karité ou produtos para a pele feitos com baobá ou óleo de argã. Incenso ou jatamansi também podem ser encontrados como ingredientes em perfumes.

O documento da FAO, lançado para o Dia da Terra, revela um forte aumento na procura global de ingredientes de plantas selvagens. Segundo o estudo, o crescimento foi de mais de 75% nas últimas duas décadas.

O alerta da agência é para as milhares de espécies que estão em risco, principalmente devido à perda de habitat, mudanças climáticas e superexploração.

Entre as espécies de plantas medicinais e aromáticas avaliadas, 9% são consideradas ameaçadas de extinção. O documento afirma que cerca de mil milhões das pessoas mais vulneráveis ​​do mundo dependem deles para a sua subsistência.

O diretor da Equipe de Produtos Florestais e Estatísticas da FAO, Sven Walter, destaca que o uso sustentável de plantas silvestres tem implicações críticas para a segurança alimentar e para milhões de meios de subsistência em todo o mundo.

Para este responsável, as plantas silvestres devem ser consideradas nos esforços para proteger e restaurar habitats, promover sistemas agroalimentares sustentáveis ​​e construir economias inclusivas, resilientes e sustentáveis, principalmente à medida que os países trabalham na recuperação pós-covid.