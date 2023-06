Tainá é a menina da praia

“Menina da Praia” é o primeiro single do novo albúm de Tainá intitulado “Menina Do Mar” e já está disponível em todas as plataformas digitais.

Foi através da conexão que Tainá sente com o oceano que surgiu este novo tema. Com uma sonoridade leve e simples, este tema insere-nos numa sensação de paz interior, felicidade e leveza.

“Menina da Praia” retrata os dias da artista brasileira que mora perto do mar e se considera uma menina da praia. “O mar é onde me reconecto comigo, onde busco força e ao mesmo tempo leveza. A menina da praia é uma canção leve, simples, que me traz felicidade e beleza ao ouvir”.

Com produção de Marcelo Camelo, produtor e membro da banda Los Hermanos, “Menina da Praia” já pode ser ouvido em todas as plataformas digitais e o videoclipe realizado por Nuno Diasjá está disponível no Youtube.