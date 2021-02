Tainá dá seguimento ao projeto Pachamama

Tainá, que este sábado participa na segunda semifinal do Festival da Canção com o tema Jasmim, da sua autoria, revelou o segundo vídeo do projeto Pachamama.

Alinhada com a natureza que a rodeia, Tainá reinventa os temas do seu primeiro e homónimo álbum editado em 2019, ao interpretar cada canção só com o seu violão, no seu estado mais puro, tal como os vários locais de Portugal que escolheu para filmar o momento que agora disponibiliza em vídeo.

O primeiro, gravado em S. Miguel, Açores, reinventa o tema Poeira e o segundo, disponível a partir de hoje, dá-nos uma nova versão de Inconstante, captada na Costa Vicentina.

Até julho, a cada dia 12 e 24 do mês, sairá um novo vídeo.