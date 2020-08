Tailândia é a economia que melhor está a recuperar da pandemia

De acordo com o Índice Global COVID-19 (GCI), a Tailândia ocupa o primeiro lugar no ranking mundial dos 184 países que registaram a maior recuperação da pandemia causada pelo novo coronavírus, tendo obtido uma pontuação de 82,06% no índice de recuperação.

Até hoje, foram confirmados 3.298 casos de covid-19 na Tailândia, dos quais 3.111 já se encontram recuperados, 129 em tratamento e 58 mortes. Este resultado veio confirmar o país como um exemplo em termos de esforço no combate à pandemia.

A Tailândia começou a tomar medidas de prevenção contra a pandemia logo no início do ano, em janeiro, e tem mantido restrições muito fortes à entrada de viajantes no país, tendo encerrado todos os acessos marítimos, aéreos e terrestres ao turismo. Dentro do próprio país cumpre-se também o recolher noturno das 22h00 às 04h00, limitações nas deslocações entre províncias e a proibição de encontros sociais.

O GCI baseia 70% dos seus cálculos em grandes dados e análises diárias de 184 países, enquanto os outros 30% provêm do Índice de Segurança Sanitária Global, uma avaliação da segurança sanitária global de 195 países preparada pelo Centro Johns Hopkins para a Segurança Sanitária nos Estados Unidos.