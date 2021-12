Taça: Sporting não ganhou para o susto

O Sporting precisou hoje de operar uma suada reviravolta para vencer o Casa Pia, da II Liga, por 2-1, nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, num jogo intenso e bem disputado.

Debaixo de chuva intensa, Jota colocou o Casa Pia em vantagem logo aos oito minutos, mas Coates (32), e Sarabia (57), viraram o marcador a favor do Sporting no Estádio Pina Manique e asseguraram a presença nos quartos de final da prova ‘rainha’, apesar da expulsão do brasileiro Tabata, aos 71, ter obrigado ainda a esforços redobrados.

Uma surpreendente entrada do Casa Pia na partida teve consequências imediatas, com Jota a inaugurar o marcador a favor da equipa da II Liga logo aos oito minutos, com um cabeceamento letal, na resposta a um cruzamento irrepreensível do ala Derick Poloni.

Os ‘leões’, incapazes de assentar o seu jogo no reduto de um personalizado Casa Pia, apenas alvejaram a baliza de Lucas Paes aos 23 minutos, num disparo longínquo de Daniel Bragança, que o guarda-redes brasileiro susteve com uma grande intervenção.

Contudo, a formação caseira continuava a ameaçar e valeu aos sportinguistas um corte ‘in extremis’ de Matheus Reis, aos 27, a salvar uma ocasião de perigo conduzida pelo inconformado Jota, mas o brasileiro responderia na outra área, com a cabeça, ao lado.

A resistência casapiana durou 32 minutos, pois, num pontapé de canto, o ‘suspeito do costume’ Coates voltou a ‘salvar a juba ao leão’, graças a um precioso desvio dentro da área, após cruzamento de Pedro Gonçalves, que galvanizou a turma ‘verde e branca’.

Numa questão de segundos, o Sporting podia ter consumado a reviravolta, mas Tabata viu o seu remate ser travado com uma grande ‘mancha’ de Lucas Paes, e, até ao apito para o descanso, apenas Daniel Bragança voltou a tentar a sorte de longe, mas ao lado.

Com o empate verificado ao intervalo, Rúben Amorim trocou o jovem Nazinho por Paulinho, o que alterou por completo a atitude dos campeões nacionais no encontro, a começar por um remate perigoso de Palhinha.

O Sporting encostou o Casa Pia no último terço e Pedro Gonçalves, aos 53 minutos, atirou ao poste, antecedendo outro remate com estrondo na trave, aos 57, desta feita de Sarabia, que transpôs a linha de golo e foi validado com o auxílio do videoárbitro.

Agora em vantagem, o Sporting seguiu com maior domínio e esteve perto de resolver a partida, mas, aos 70, Derick Poloni cortou em cima da linha um ‘chapéu’ de Daniel Bragança e, depois, Paulinho não levou a melhor perante o guarda-redes Lucas Paes.

A ‘magra’ vantagem não fazia descansar os comandados de Rúben Amorim e, aos 71, a expulsão de Tabata, com vermelho direto, por uma entrada dura sobre Jota, provocou ainda mais sofrimento para garantir o triunfo, mas faltou energia aos ‘gansos’ na etapa final para, no último fôlego, procurar levar a partida para mais 30 minutos adicionais.