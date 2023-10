Taça: Sporting apanhou susto mas eliminou o Olivais e Moscavide

O Sporting apanhou um valente susto perante o Olivais e Moscavide, mas seguiu em frente na Taça de Portugal de futebol, com o Moreirense a protagonizar para já a primeira grande ‘queda’ na terceira eliminatória.

Perante um rival dos distritais de Lisboa, o Sporting, 17 vezes vencedor da prova, esteve a perder, mas acabou por vencer por 3-1, enquanto o Moreirense caiu no campo do Paredes, do Campeonato de Portugal, o quarto escalão, por 2-1.

Na Reboleira, em casa ‘emprestada’ ao Olivais e Moscavide, o brasileiro Fabrício Simões, que passou por vários clubes de I e II Liga, deu vantagem aos ‘amadores’ de Lisboa aos oito minutos, de grande penalidade, mas o inglês Marcus Edwards, também de penálti, aos 44, empatou a partida antes do intervalo.

Na segunda parte, o moçambicano Geny Catamo, aos 53 minutos, e Daniel Bragança, aos 90+4, garantiram o triunfo e lançaram os ‘leões’ para a quarta eliminatória.

De fora ficou já o Moreirense, que jogou praticamente o jogo todo com menos uma unidade, por expulsão de Ponck logo no primeiro minuto.

O Paredes acreditou na surpresa e adiantou-se por Nuno Moreira (44 minutos), mas o Moreirense ainda empatou por Alanzinho (59), antes de Onyeka (81) dar o surpreendente triunfo ao emblema do Campeonato de Portugal.

Foi a única surpresa num dia em que Vizela, Estrela da Amadora, Casa Pia e Arouca seguiram todos em frente, depois de ultrapassarem rivais de divisões inferiores.

Com os primodivisionários a atuarem todos fora, o Vizela bateu o Atlético (Liga 3) por 1-0, enquanto o Estrela da Amadora, vencedor da Taça em 1990, venceu o Vila Meã (Campeonato de Portugal) também por 1-0.

Nos Açores, frente a um rival do quarto escalão, o Casa Pia triunfou sobre o Rabo de Peixe, por 2-0, e o Arouca venceu em Felgueiras, da Liga 3, por 3-1.

Destaque ainda para o histórico Vitória de Setúbal, três vezes vencedor da Taça de Portugal e sete vezes finalista vencido, agora no Campeonato de Portugal, que foi a Matosinhos afastar o Leixões, emblema da II Liga e que também já levantou o troféu no passado, no desempate por grande penalidades (4-3), após 1-1 no marcador.

A terceira eliminatória arrancou na quinta-feira com o apuramento do Sporting de Braga, seguindo-se na sexta-feira a continuidade de FC Porto e Benfica, recordista da prova com 26 títulos.

Portimonense, Santa Clara, Nacional, União de Leiria e Atlético da Malveira são outros clubes também já apurados.