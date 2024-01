Taça europeia feminina de andebol: madeirenses não perdoaram ao Elche

O Madeira SAD derrotou em casa as espanholas do Elche, por apenas um golo (27-26), na primeira mão dos oitavos de final da Taça Europeia feminina de andebol.

No Funchal, num encontro muito equilibrado, as visitantes terminaram o primeiro tempo com uma vantagem de dois golos (14-16), mas as insulares deram a volta ao marcador na segunda parte (13-10) e asseguraram a magra vitória.

A segunda mão vai ser disputada em 20 de janeiro, em Elche.