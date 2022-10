Taça de Portugal: tarde de pesadelo para cinco equipas da I Liga

Os jogadores do Valadares e adeptos festejam a vitória no final do jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal contra o Chaves © RUI MANUEL FARINHA / LUSA

Boavista, Chaves, Rio Ave, Paços de Ferreira e Portimonense eliminados por emblemas secundários.

O Boavista foi hoje eliminado da Taça de Portugal de futebol, ao perder por 1-0 no terreno do Machico, do Campeonato de Portugal, em jogo da terceira eliminatória. A formação madeirense, nona classificada da Série B do quarto escalão, impôs-se aos axadrezados, quintos da I Liga, com um golo de Roberto Gouveia, aos 45 minutos.

O Machico assegurou a presença na quarta eliminatória. Tal como o Vit. Setúbal (Liga 3), que eliminou o primodivisionário Paços de Ferreira. No Estádio do Bonfim, os sadinos adiantou-se no marcador aos 46 minutos, com um golo de José Varela, ampliando a vantagem aos 70, por intermédio de François.

Com este triunfo (2-0), o Vit. Setúbal segue em frente para a próxima eliminatória da Taça de Portugal, competição que já conquistou por três vezes. Também o Lank Vilaverdense eliminou o Portimonense, da I Liga, ao vencer, por 2-0 em jogo da terceira eliminatória. A equipa que lidera a série A da Liga 3, ainda sem derrotas, inaugurou o marcador aos 31 minutos, por André Soares, e fez o segundo já perto do final da partida, com Edmilson a marcar aos 90+2.

Já o Rio Ave tornou-se mais uma formação da I Liga eliminada esta tarde. Os vilacondenses foram batidos pelo Oliveira do Hospital-Rio Ave, por 3-2. Também o Chaves perdeu diante do Valadares Gaia, por 3-2, após prolongamento, e disse adeus à Taça de Portugal. A equipa do 4.º escalão segue em frente.