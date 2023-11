Taça de Portugal: resumo da jornada

O Sporting marcou este domingo oito golos sem resposta na receção ao Dumiense, na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, para seguir para os oitavos de final da prova.

Os ‘verdes e brancos’ afastaram o adversário do Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol português, no Estádio de Alvalade, e seguem em busca da primeira Taça de Portugal desde 2018/19, e a 18.ª do palmarés.

Depois de uma vitória mais ‘tímida’ na eliminatória anterior, ante o Olivais e Moscavide (3-1, na Amadora), o ‘onze’ de Rúben Amorim, mesmo com poupanças, não deixou os seus créditos por mãos alheias, em vésperas de visitar a Atalanta, para a Liga Europa,

A figura do encontro foi Paulinho, que assinou um ‘hat trick’, aos 28, 58 e 71 minutos, e ainda assistiu Trincão de calcanhar (46), depois de o veterano Neto abrir o marcador, aos oito.

A goleada ficou completa com tentos de Coates, aos 53, Nuno Santos, de penálti aos 75, e do sueco Gyökeres, aos 83, num dia histórico para o uruguaio capitão dos ‘leões’.

Coates igualou os 342 jogos do brasileiro Anderson Polga, seu colega de posição, como recordista do número de encontros oficiais disputados por um estrangeiro no clube.

O desempate por grandes penalidades foi o ‘prato do dia’, com três passagens aos ‘oitavos’ decididos desta forma, com três guarda-redes em destaque, desde logo a começar pelo único duelo de hoje entre formações da I Liga, o Arouca-Boavista.

Cristo González abriu o marcador para os locais, aos 39 minutos, mas o eslovaco Bozeník forçou o prolongamento, aos 62, com Pedro Santos, de penálti aos 105+5, a voltar a adiantar a equipa da casa, uma vantagem anulada aos 106, por Bruno Lourenço.

No desempate, o guarda-redes brasileiro Thiago defendeu dois remates, com João Gonçalves a suster apenas um, e os arouquenses, ‘aflitos’ na I Liga, seguem em frente e deixam pelo caminho o Boavista, campeão em cinco ocasiões, a última em 1996/97.

Os ‘axadrezados’ são o oitavo clube primodivisionário a ser eliminado da Taça, o quarto nesta ronda, com Estrela da Amadora, Famalicão e Casa Pia, somando-se Rio Ave, Desportivo de Chaves e Farense, afastados na terceira eliminatória.

Antes, o guardião argentino Marcos Díaz, de 37 anos, colocou o Santa Clara na próxima fase, ao defender dois penáltis na visita ao Elvas, após um 1-1 conseguido já no prolongamento.

Gabriel Silva adiantou os açorianos, aos 94 minutos, e César Medina forçou a ‘lotaria’, aos 115, mas a formação do quarto escalão não conseguiu avançar.

Em Torres Vedras, o brasileiro Leo Navacchio, de 30 anos, foi o grande responsável por eliminar o Torreense, que representou em 2022/23, e apurar o novo clube, o Tondela, em duelo de equipas da II Liga.

Antes das duas defesas de Navacchio, no desempate, Sebastián Guzmán tinha marcado para os torreenses, aos 46 minutos, com Roberto a empatar para os forasteiros, aos 69. O Tondela, finalista vencido em 2022, segue em frente.

O Estoril Praia, do principal escalão, evitou ‘males’ maiores na receção ao Mafra, da II Liga, que esteve a vencer, graças a um tento de Diogo Almeida, aos 28, consentindo a reviravolta na segunda parte, por Heriberto Tavares (51) e Cassiano (82).

O União de Leiria eliminou o último ‘resistente’ dos distritais, vencendo em casa o Atlético da Malveira com ‘chapa cinco’ – Diogo Amado ‘bisou’, aos 18 e aos 22 minutos, e Jair (27), Marco Baixinho (37) e Sérgio Ribeiro (88) selaram o fim do ‘sonho’ dos forasteiros.

No Estádio Municipal das Laranjeiras, o Amarante venceu o União de Paredes, num duelo de equipas do Campeonato de Portugal, com golos de Tokinho, aos 28 minutos, e João Filipe, aos 59, afastando a equipa da casa.

Contas feitas, estão nos oitavos de final o FC Porto, detentor do troféu, o finalista vencido da época transata, o Sporting de Braga, bem como Sporting, Benfica, Vitória de Guimarães, Gil Vicente, Vizela, Estoril Praia e Boavista, da I Liga.

Da II Liga, marcam presença Marítimo, Nacional, Penafiel, Santa Clara, União de Leiria e Tondela, da Liga 3 não há clubes em prova, e do Campeonato de Portugal segue o Amarante.