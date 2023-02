Taça de Portugal: FC Porto vence em Viseu

O FC Porto, detentor do troféu, venceu o Académico de Viseu, da II Liga, por 1-0, no jogo dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, com um único golo de André Franco.

O único golo da partida surgiu aos 50 minutos, num cabeceamento que contou com a assistência de Matheus Uribe, permitindo assim a passagem do FC Porto às meias-finais da competição.

O jogo começou equilibrado, com o Académico de Viseu a não permitir que a sua inferioridade de escalão se fizesse notar em campo e a criar a primeira oportunidade de perigo: Quizera recebeu a bola de Gauthier Ott e posicionou-se para rematar à baliza, já dentro da grande área do FC Porto, mas Cláudio Ramos surgiu e evitou o primeiro golo da partida.

A equipa da casa foi tentando a aproximação à baliza adversária, mas foi sendo sempre bloqueada pela formação de Sérgio Conceição que, após a primeira meia hora do jogo, criou o primeiro lance de perigo, com Namaso a rematar rasteiro e Domen Gril a segurar.

A dois minutos do intervalo, a formação de Jorge Costa voltou a criar perigo, após a marcação de um livre de Gauthier Ott, que André Clóvis recebeu, mas atirou direto ao poste e não apareceu ninguém para a recarga.

Logo de seguida, o FC Porto tentou inaugurar o marcador, com Pepê a rematar e Domen Grill a afastar a bola e, na recarga, foi Matheus Uribe quem se chegou à frente, mas a bola saiu muito alta.

Na segunda parte, o FC Porto entrou a marcar, com André Franco a cabecear para o fundo da baliza, após uma bola cruzada por Matheus Uribe.

A pressão continuou alta por parte do FC Porto que, cinco minutos depois, voltou a criar um momento de tensão junto da baliza do Académico de Viseu, com Domen Grill a defender o remate de Namaso.

O FC Porto manteve a pressão alta, mas foi sempre bloqueado pelos viseenses, que foram anulando as várias tentativas portistas de dilatar o marcador.

O Académico de Viseu chegou à grande área adversária pontualmente, mas sem conseguir criar grande perigo, com exceção para os minutos finais.

Perto do final, a equipa da casa criou tensão na baliza de Cláudio Ramos e ainda conseguiu a marcação de dois cantos, mas sem sucesso.

Com esta vitória sobre o Académico de Viseu, o FC Porto chegou à sexta meia-final consecutiva da Taça de Portugal, que será disputada com o Famalicão, que derrotou hoje a BSAD, da II Liga, ao vencer por 4-1.