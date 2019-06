Taça de Portugal de Petanca leva 350 atletas a Ílhavo

Mais de 350 atletas vão participar no próximo domingo, em Ílhavo, na Taça de Portugal de Petanca, considerada a “prova rainha” de uma modalidade que tem vindo a conhecer um decréscimo no número de praticantes federados.

As inscrições só fecham na quinta-feira, mas a organização estima ter mais de 350 participantes masculinos e femininos, em representação de cerca de 40 clubes.

A competição vai decorrer no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, Ílhavo, no distrito de Aveiro, e contará com a presença da campeã olímpica Rosa Mota, embaixadora olímpica da petanca.

Em declarações à Lusa, o presidente da Associação de Petanca da Zona Norte, Fernando Queirós, disse que a escolha do local da prova teve a ver com o objetivo de divulgar a modalidade na região e tentar atrair novos atletas.

“O problema que estamos a sentir na modalidade é o decréscimo de atletas. Chegámos a ter mais de dois mil atletas inscritos, mas nos últimos dez anos perdemos mais de metade”, disse Fernando Queirós.

O dirigente diz que os atletas mais antigos têm vindo a desistir devido ao avançar da idade e o rejuvenescimento da modalidade “está a ser muito difícil”, num país onde o futebol é rei.

“Os miúdos começam a praticar petanca com 10 e 11 anos, mas como o futebol é mais atrativo, mudam-se para o futebol. E depois, quando o dia de jogo coincide com a petanca, preferem o futebol”, explicou.

O preço do material necessário para a prática desta modalidade é outro dos fatores que tem dificultado o aparecimento de novos atletas.

“Um conjunto de bolas razoável custa 100 euros, mas um jogo de bolas para um praticante da modalidade anda entre os 250 e os 300 euros e depois há alguns acessórios e as deslocações que é necessário fazer para ir aos torneios”, referiu o mesmo responsável.

A petanca é um jogo de origem francesa criado no princípio do século XX, cujo nome vem da expressão “pieds tanqués”, que significa pés juntos.

É uma atividade que se pratica em equipas de um, dois ou três jogadores. O jogo consiste no lançamento de uma série de bolas metálicas com o objetivo de ficar o mais próximo possível de uma pequena bola de madeira (cochonette), lançada previamente por um jogador.

Jogada em todo o sul da Europa, a petanca foi trazida na década de 80 para Portugal pelos emigrantes. O Algarve é a zona do país que tem mais praticantes, dada a aproximação a Marrocos, onde a modalidade é muito forte.