Taça de Portugal: Benfica quase não ganhava para o susto

O Benfica apanhou sábado à noite um susto, mas apurou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, após vencer por 2-1 no campo do Vizela, do terceiro escalão, num encontro em que esteve em desvantagem.

O emblema da Luz, recordista de vitórias na competição, com 26 troféus, juntou-se aos primodivisionários Famalicão e Sporting de Braga, que também hoje garantiram a continuidade na prova, e ao Sertanense, do Campeonato de Portugal, que protagonizou a surpresa do dia, ao eliminar o Farense, da II Liga.

No último jogo deste sábado, o Vizela adiantou-se no marcador, aos seis minutos, com um golo de Samu, mas o Benfica, em vantagem numérica desde os 26 minutos, por expulsão de Ericson, deu a volta ao marcador, por Raúl de Tomás (70) e Vinicius (86).

Também no Minho, mas num duelo entre equipas do primeiro escalão, o Sporting de Braga recebeu e bateu o Gil Vicente, por 1-0, com um golo solitário de Ricardo Horta, aos oito minutos.

O mesmo resultado alcançou o Famalicão na receção à Académica, da II Liga, com um remate certeiro do espanhol Toni Martinez, aos 44 minutos, na estreia do técnico João Carlos Pereira na ‘briosa’.

A maior proeza do dia foi do Sertanense que, mesmo com três jogadores expulsos, conseguiu dar a volta ao marcador para eliminar o Farense, líder da II Liga, por 2-1, após prolongamento.

Os algarvios colocaram-se na frente do marcador aos 32 minutos, por Fabrício Simões, mas já perto do final da partida, aos 90, Marquinhos refez a igualdade, numa altura em que a equipa da casa já atuava com menos duas unidades, por expulsão de Sana e Ka Semedo.

O Sertanense foi para o prolongamento com oito jogadores (Doukoure viu o vermelho direto nos descontos), mas mesmo assim consumou a reviravolta e garantiu a o apuramento, com um autogolo de Rafael Vieira, aos 92 minutos.

Nos restantes jogos de hoje da quarta eliminatória, o Académico Viseu bateu o Feirense, por 1-0, enquanto o Sporting de Espinho venceu o Arouca, por 3-2.

Benfica, Sporting de Braga, Famalicão, Académico Viseu, Sporting de Espinho e Sertanense juntaram-se nos ‘oitavos’ a Santa Clara e Leixões, que já tinham assegurado o apuramento.