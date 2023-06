Taça de Inglaterra: embate entre Manchesters favoreceu Rúben e Bernardo

O Manchester City, tricampeão inglês, com os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares, conquistou na tarde deste sábado pela sétima vez na história a FA Cup (Taça de Inglaterra), ao vencer por 2-1 o United – que apresentou Bruno Fernandes a titular e capitão de equipa.

Trata-se da final da mais antiga prova de clubes do Mundo (disputa-se desde 1871/72), e foi disputada no Estádio de Wembley, em Londres.

Depois da Premier League, e antes da final da Champions – dia 10, em Istambul (Turquia) diante do Inter de Milão (Itália) -, os pupilos de Pep Guardiola consumaram a ‘dobradinha’ graças a dois golos do médio alemão e capitão de equipa Ilkay Gundogan, logo aos 13 segundos (1-0) e 51’ (2-1), depois de Bruno Fernandes ter igualado (1-1) para os pupilos de Erik Ten Hag, de penálti, aos 33’. E continuam a sonhar com o ‘triplete’, com a Champions, dia 10.

O United, vencedor da Taça da Liga, também tentava a ‘dobradinha’, mas foram dominados a maior parte do tempo pelo rolo compressor da equipa do Etihad, que venceu de forma justa: é o 13.º troféu conquistado por Guardiola no City… e 36.º da sua carreira de treinador.

O final do jogo foi, como sempre, emocionante, com McTominay quase a igualar (90+1’), mas a bola que daria o 2-2 acertou na barra.