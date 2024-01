Taça da Liga: quanto mais se jogar, mais se está a ajudar

Cada minuto útil de jogo nas meias-finais e final da Taça da Liga de futebol vai valer 60 euros a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), um euro por segundo.

Nos embates marcados para Leiria, entre Sporting de Braga e Sporting, na terça-feira, e entre Benfica e Estoril Praia, na quarta, e a final, no sábado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Fundação do Futebol lançaram esta iniciativa para promover o aumento do tempo útil de jogo.

“Surge com o objetivo de aumentar o tempo real de jogo, e, desta forma, mudar o comportamento dos jogadores em campo, visto que por cada minuto útil de jogo, a Super Bock vai oferecer 60 euros a IPSS”, detalha o patrocinador, em comunicado.

As entidades apoiadas por esta iniciativa, cujo montante total possível poderia ascender a 16.200 euros, vão ser a Fundação Vitor Reis Morais, o Centro de Integração e Reabilitação (CIRE) de Tomar e a ACAPO (Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal).