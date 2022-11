Taça da Liga: Porto empata com Mafra, Conceição insatisfeito

Sérgio Conceição estava naturalmente insatisfeito pelo empate a duas bolas do FC Porto diante do Mafra, ainda que tenha destacado a forma como a sua equipa soube reagir à desvantagem que tinha ao intervalo. Por outro lado, o técnico portista deixou duras críticas a Ricardo Sousa, o treinador dos mafrenses.

“Falamos do jogo ou do jogo que não houve? O que tivemos, do que se passou…? Podia ser politicamente correto, mas não tem a ver comigo. Não podemos oferecer 45 minutos, faltou agressividade no processo defensivo, com bola também pressionámos pouco, provocámos pouco a última linha do Mafra. E quando é assim, mesmo com uma equipa do escalão inferior, acabámos por sofrer dois golos. Na segunda parte fizemos onze remates, o Mafra não sei se chegou. Marcámos dois golos, podíamos ter feito mais… E depois é o que é o futebol português. Vou tornar-me repetitivo… Em Mafra sou expulso por meter uma bola para fora. Hoje viu-se de tudo no banco. O treinador adversário, que não honrou o nome da família, não honrou o pai nem o filho, a dar um encontrão ao Wendell… não se passa nada. Permitiu-se perdas de tempo constantes. Desde o início do jogo, no segundo tempo acentuou ainda mais, com o guarda-redes a perder tempo de forma constante. Dar um amarelo ao guarda-redes não serve. Prefiro que não dê. Mas não foi por isso que não ganhámos o jogo. Nós não podemos oferecer, já o disse. Depois é o futebol português. Pode haver essa estratégia. O árbito tem de dar 12, 14, 16 minutos de compensação. Tem de dar. Até porque provocámos muito o Mafra, tinha todas as condições para chegar à vitória. Mas é isto, o futebol é isto”, apontou, em declarações à SportTV.