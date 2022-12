Taça da Liga: Porto bate Chaves e está perto dos ‘quartos’

O FC Porto venceu o Desportivo de Chaves, por 0-2, com golos de Namaso, em encontro da 2.ª jornada do Grupo A da Taça da Liga, ficando mais perto dos ‘quartos’ e afastando o clube transmontano da competição.

Depois de uma primeira parte bem disputada, com oportunidades ‘de parte a parte’ e muito trabalho para os guarda-redes, os golos surgiram na etapa complementar, com Namaso a estrear-se a marcar na competição e a ‘bisar’ na partida, colocando o FC Porto na liderança do Grupo A da Taça da Liga.

Vítor Campelos mudou quatro peças em relação ao encontro frente ao Vizela (2-2), com destaque para o ‘mundialista’ Steven Vitória e para Héctor Hernández, que se estreou na competição depois de ter estado ausente da última lista de convocados devido a lesão.

Do outro lado, Sérgio Conceição fez três alterações em relação ao jogo com o Mafra (2-2), com destaque para Grujic, também de regresso do Qatar, que arrancou o encontro como titular, enquanto Taremi começou a partida no ‘banco’.

Nos primeiros 20 minutos, foram-se sucedendo as oportunidades para o FC Porto, destacando-se a exibição do guarda-redes dos transmontanos, que foi negando o golo aos visitantes.

Depois de um primeiro remate de Toni Martinez aos nove minutos, com a bola a sair ao lado das redes transmontanas, aos 11, Euller concretiza a primeira grande oportunidade para os visitados, mas Cláudio Ramos estava atento e o marcador permaneceu a ‘zeros’.

Pouco depois, aos 14, o capitão dos transmontanos, de livre, coloca a bola em Héctor Hernández que desvia a bola de cabeça em direção à baliza dos ‘dragões’, mas o guardião dos ‘azuis e brancos’ volta a negar o golo aos flavienses. Um minuto depois (15), Pepê ganha a bola na grande área do Desportivo de Chaves e remata forte para grande intervenção de Paulo Vítor.

O guarda-redes brasileiro voltou a estar em destaque aos 19 minutos, ao negar o golo a Grujic, que, no seguimento de canto, rematou de cabeça para nova grande defesa do guardião da ‘turma’ às ordens de Vítor Campelos. Na recarga, Toni Martinez tentou um remate ‘de bicicleta’, mas a bola sai por cima da baliza dos transmontanos.

Aos 39, os flavienses têm nova oportunidade, com Euller a receber a bola do capitão João Teixeira e a colocá-la na cabeça de Héctor Hernández, mas, mais uma vez, o guarda-redes portista estava atento. Aos 43, Toni Martinez ainda rematou à figura de Paulo Vítor, mas o jogo segue para intervalo com o marcador a zeros.

Já na etapa complementar, Galeno deu o primeiro aviso à ‘navegação’ aos 47 minutos, com um remate forte à figura de Paulo Vítor. Nove minutos depois, aos 56, Jonny Arriba perdeu a bola no meio-campo e o esférico acaba nas redes de Paulo Vítor por intermédio de Namaso, que inaugurou o marcador assistido por João Mário.

Pouco depois, aos 59, num lance de contra-ataque dos portistas, Toni Martinez cruza ‘atrasado’ para Danny Namaso fazer o segundo para os visitantes, depois de a bola ter batido em João Queirós, o que acabou por ‘trair’ o guardião dos flavienses.

Aos 76, o avançado inglês voltou a estar em destaque, ao ficar a centímetros de conseguir o ‘hat-trick’.

Do lado dos visitantes, aos 79, depois de Marcano ter impedido o golo a Juninho, Toni Martinez é travado por Steven Vitória, que nega o terceiro aos portistas depois de uma saída ‘em falso’ de Paulo Vítor.

Aos 88, Sérgio Conceição faz alterações na frente de ataque na tentativa de ver crescer o marcador, materializada pelo ‘mundialista’ recém-chegado Mehdi Taremi, aos 90, mas o remate é defendido por Paulo Vítor.

Com este triunfo, o FC Porto soma quatro pontos e é, agora, líder do Grupo A. Com a derrota, por sua vez, a ‘turma’ flaviense fica impedida de chegar ao topo do grupo e está ‘matematicamente’ fora da competição.