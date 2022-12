Taça da Liga: Boavista e Guimarães “empataram-se” no Bessa

Boavista e Vitória de Guimarães empataram sem golos, repercutindo a leveza inerente ao derradeiro jogo do Grupo F da Taça da Liga de futebol, no qual os ‘axadrezados’ já tinham garantido previamente o acesso aos quartos de final.

No Estádio do Bessa, no Porto, os anfitriões socorreram-se da menor rotatividade do seu ‘onze’ habitual para mostrar maior dinamismo em largos períodos da partida, mas foram incapazes de abalar os vimaranenses, que viram Jota Silva ser expulso, aos 71 minutos.

O Boavista dominou a ‘poule’, com sete pontos, contra três do também primodivisionário Vitória de Guimarães, segundo classificado, e dois dos ‘secundários’ BSAD, terceiro, e Vilafranquense, quarto e último, preparando-se agora para visitar o vencedor do Grupo H nos ‘quartos’ da prova mais jovem do futebol profissional luso, de 20 a 23 de dezembro.

Transparecendo a histórica rivalidade entre ambos, os dois clubes equilibraram-se desde cedo, com Jota Silva a testar João Gonçalves na baliza ‘axadrezada’, aos seis minutos, e Bruno Lourenço a cabecear para defesa fácil de Celton Biai na área forasteira, aos nove.

O ‘guardião’ do Vitória de Guimarães susteve ainda Salvador Agra, aos 24 e 44 minutos, entre um ‘tiro’ ao poste de Ricardo Mangas, aos 40, apesar de André Silva ter ripostado esse ligeiro ascendente do Boavista com um tento anulado por posição irregular, aos 33.

Um cabeceamento ao lado de Bruno Onyemaechi, após canto de Agra, aos 49 minutos, projetou uma segunda etapa similar, na qual Jota seria punido com duplo cartão amarelo em dois minutos e deixou a equipa de Moreno em inferioridade numérica a partir dos 71.

O conjunto de Petit arriscou em busca do pleno de triunfos no Grupo F e Róbert Bozeník dispôs de duas ameaças ante Celton Biai, aos 78 e 90+4 minutos, sendo que o suplente Yusupha ainda festejou na insistência da segunda ocasião, mas estava em fora de jogo.