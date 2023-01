Taça: Benfica não escorregou na Póvoa

O Benfica qualificou-se para os quartos de final da Taça de Portugal em futebol, face ao triunfo diante do Varzim (2-0), enquanto o Famalicão teve de recorrer ao prolongamento para ultrapassar o Leixões (2-1).

Os ‘encarnados’, atuais líderes da I Liga, entraram no encontro praticamente a vencer, graças ao livre direto cobrado de forma exímia pelo lateral esquerdo Grimaldo, aos quatro minutos.

No segundo tempo, o médio argentino Enzo Fernández, que falhou o último jogo para o campeonato, depois de ter viajado para a Argentina para a passagem de ano, desrespeitando as indicações do clube, festejou efusivamente o golo anotado por si aos 78 minutos e que colocou um ponto final nas aspirações do conjunto da Liga 3.

O avançado Chiquinho trabalhou bem no interior da grande área, para servir o companheiro, que atirou forte para o fundo das redes da baliza de Ricardo.

No lado poveiro, o médio Ludovic, de 32 anos, foi lançado aos 80 minutos para realizar o último encontro da carreira, muito por culpa dos problemas físicos, sendo que vai continuar ligado ao futebol e integrado na equipa técnica da equipa principal do Varzim.

Na próxima fase, as ‘águias’ vão deslocar-se ao reduto do vencedor do dérbi minhoto entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.

Mais cedo, no Estádio do Mar, em Matosinhos, o Leixões, da II Liga, forçou o Famalicão a jogar o prolongamento, por culpa do golo apontado pelo brasileiro Thalis, de grande penalidade, aos 90+8 minutos, a castigar a uma falta cometida sobre o guarda-redes dos locais Stefanovic, que tinha subido à grande área num dos últimos lances da segunda parte.

Antes, o defesa Alexandre Penetra entendeu-se bem com Ivo Rodrigues, para abrir o ativo apenas aos 77 minutos.

No prolongamento, os minhotos viriam a ser mais felizes graças ao pontapé certeiro do venezuelano Jhonder Cádiz (109 minutos), antes de receber o segundo cartão amarelo e seguir o caminho dos balneários mais cedo, aos 114.