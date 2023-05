TAAG assegura Porto-Luanda no final do ano

A TAAG, linhas aéreas angolanas, programou para o natal e ano novo voos diretos entre Luanda e o Porto, para “agregar mais opções de mobilidade aos passageiros e clientes”, anunciou a companhia.

De acordo com o comunicado de imprensa da TAAG, a programação visa igualmente atender à elevada procura sazonal que se regista na ligação entre estas duas cidades angolana e portuguesa, com a disponibilização de 14 serviços especiais no mês de dezembro deste ano e janeiro de 2024.

“Os clientes e passageiros da TAAG podem adquirir desde já o seu bilhete de passagem nos pontos de venda habituais da companhia, beneficiando de tarifas mais vantajosas através da aquisição antecipada do bilhete”, avisa a companhia aérea na nota.

No natal, as saídas de Luanda com destino ao Porto serão em voo noturno e estão agendadas para os dias 15, 17, 20 e 22 de dezembro, enquanto as saídas do Porto para a capital angolana serão em voo diurno e estão agendadas para os dias 16, 18, 21 e 23 de dezembro do ano em curso.

Para o ano novo, as saídas de Luanda para o Porto serão em voo noturno e estão agendadas para os dias 03, 05 e 07 de janeiro de 2024, já as saídas do Porto para Luanda serão em voos diurnos e estão agendadas para os dias 04, 06 e 08 de Janeiro de 2024.

“A rota será operada por uma aeronave Boeing 777, com capacidade para 293 passageiros. A TAAG vem, desta forma, acomodar a procura e interesse dos passageiros, proporcionando às famílias e ao segmento corporativo uma ligação direta à cidade do Porto, um destino preferencial e de elevada demanda no período da quadra festiva”, sublinha o comunicado.