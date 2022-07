Tá Bonito junta grandes nomes da comédia na Póvoa de Varzim

Se gosta de assistir a espetáculos stand up ao vivo e a cores, coloque na agenda o Tá Bonito Summer Comedy, na Póvoa de Varzim, a 13 de agosto, a partir das 21h30.

De forma a celebrar o seu 10.º aniversário, a página humorística Tá Bonito apresenta um cartaz com nomes conhecidos como Ana Arrebentinha, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, Maurício Meirelles, Sor Miguel e Anabela. A apresentação fica a cargo de Beatriz Gosta.

Beatriz Gosta é uma das personagens encarnadas por Marta Bateira e dá vida a um blog quinzenal sobre a vida boémia, o sexo, as relações humanas e o humor do quotidiano, um diário íntimo de uma mulher de 30 anos, aventureira e dona do seu nariz, que conta histórias sem filtro na primeira pessoa, sem tabus moralistas ou falsos pudores.

Entre os convidados consta Ana Arrebentinha, uma alentejana da Amareleja que apresenta na Póvoa de Varzim o seu espetáculo “Coisas de mulheres”, um monólogo sobre o universo feminino. A humorista cresceu a ouvir o pai contar anedotas, apaixonou-se por este tipo de arte e tornou-se num dos grandes nomes da comédia portuguesa ao demonstrar o seu trabalho nos palcos do Got Talent.

Entre os clássicos do humor nacional estão também Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, uma dupla que dispensa apresentações cá fora e que já conta com mais de 2.300 espetáculos.

Uma novidade é a estreia ao vivo dos comediantes do Tik Tok e das redes sociais Sor Miguel e Anabela.

Do Brasil chega também Maurício Meirelles, criador do conceito “Webbulling”, espetáculo que já encheu várias salas em Portugal.