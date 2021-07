Sylvia lança EP que vai agitar a Alemanha

Sylvia nasceu para a música ainda muito jovem. Aos nove anos, emigrada na Alemanha, ingressa num grupo típico formado pelos pais e começa a cantar. Aos 14 anos regressa a Portugal, tendo feito parte de um outro grupo de música popular durante três anos.

O sonho de cantar a solo sempre a acompanhou. Após algumas experiências e participações em vários projetos e a edição de três canções que dão um novo alento e reconhecimento, principalmente junto das comunidades lusas no estrangeiro. 2020 revela-se como o momento de viragem para Sylvia, com a entrada em estúdio e produção dos dois primeiros singles que farão parte e são um vislumbre do que será apresentado posteriormente num novo CD.

“Levaste-me a vida” é o tema da apresentação. Um primeiro single com uma história que toca e relembra momentos passados de um grande amor vivido por homens e mulheres. Encontros e desencontros da vida, pelos quais todos passámos, uns mais, outros menos, mas a que ninguém está imune. Uma história de amor que deixou marcas, um amor que por múltiplos motivos ficou perdido no tempo, mas nunca na memória. “Levaste-me a vida” apresenta-nos um estilo musical gipsy com uma componente assumidamente latina, numa canção que se destaca num verão quente e promissor.

“Numa dança louca”, a segunda faixa deste EP, é um tema com a sensualidade própria dos ritmos e sons latinos, descrevendo uma mensagem de amor livre. Uma canção produzida a pensar neste verão, apelativa e dançante reveladora da potencialidade interpretativa de Sylvia.