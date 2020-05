Swiss aumenta número de voos para Lisboa e Porto

A companhia aérea retomará nos próximos dias os serviços para vários destinos no Mediterrâneo, incluindo Málaga, Barcelona, Madrid e Valência, na Espanha; e Brindisi, Florença, Nápoles e Roma, na Itália. Os serviços existentes para Lisboa, Porto, Amesterdão, Atenas, Berlim, Londres e Estocolmo serão expandidos.

As conexões com a Escandinávia também vão ser alargadas com voos para Gotemburgo e Copenhaga. A Swiss também vai acrescentar outros grandes destinos europeus ao seu programa, tais como Paris, Bruxelas e Moscovo.

Uma nova expansão da oferta está planeada para os meses de verão com base nas necessidades e preferências dos clientes.

A companhia aérea anunciou cerca de 140 voos a partir de Zurique e cerca de 40 voos a partir de Genebra. Isto corresponde a 15-20% da oferta original da companhia aérea.

A Swiss também oferecerá novas conexões diretas intercontinentais em junho, além de seus três serviços semanais para Nova Iorque.