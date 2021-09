Suspeito de terrorismo tem fotos com Costa e Marcelo

Yasser, um dos dois irmãos iraquianos detidos pela PJ na passada semana por suspeitas de pertencerem ao Estado Islâmico, esteve com o primeiro-ministro, António Costa, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o antigo presidente da República Jorge Sampaio, no restaurante Mezze, em Arroios, Lisboa, onde trabalhava.

O encontro com António Costa ocorreu, segundo refere o Diário de Notícias, em janeiro de 2018, naquele restaurante que é um projeto da Associação Pão a Pão, que visa dar formação e emprego a refugiados do Médio Oriente.

O suspeito de terrorismo surge em duas fotos ao lado de Costa e Jorge Sampaio, mas também foi um dos protagonistas de uma reportagem da RTP, emitida na mesma altura. Há também uma foto de um almoço de Marcelo Rebelo de Sousa com embaixadores na União Europeia, em que, no final, Yasser surge numa fotografia de grupo com o presidente da República.

