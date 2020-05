Portugal Suspeito da morte de Mota Jr detido no Sá Carneiro

Um dos suspeitos do rapto e do homicídio do rapper Mota Jr, encontrado morto dois meses depois de ter desaparecido, à porta de casa, no Cacém, em Sintra, foi detido esta terça-feira, no aeroporto do Porto.

O indivíduo, de 26 anos, chamado Edy Barreiros, foi detido pelo SEF, quando chegava de um voo proveniente de Londres, para onde terá fugido pouco depois do homicídio, perpetrado a 15 de março. Era alvo de um mandado europeu de captura, emitido pelo Ministério Público, na sequência da investigação da Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária.

A PJ continua a investigar para localizar outros dois suspeitos.

