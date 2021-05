Suspeito da morte de Maëlys Araujo condenado a 20 anos

Nordahl Lelandais foi condenado a vinte anos de prisão pelo assassinato de Arthur Noyer na terça-feira, 11 de maio, no Tribunal des Assises da Savoie.

O francês de 38 anos é igualmente acusado do assassinato da lusodescendente Maëlys de Araujo em 2017. Lelandais deverá ser julgado como suspeito da morte da jovem em 2022.

Após sete horas de deliberação, Nordahl Lelandais, de mãos dadas e camisa branca, não se mexeu nem no momento do anúncio de um veredicto num julgamento de alto perfil em Chambéry. Alain Jakubowicz, seu advogado, anunciou ao deixar o tribunal que o seu cliente não apelaria da decisão.

Para a acusação, a “perigosidade” do arguido, também implicado no caso do desaparecimento da pequena Maëlys, bem como o prognóstico “desfavorável” de Nordahl Lelandais para o seu futuro, deviam convencer os jurados a condená-lo à pena máxima. “Considero que a gravidade do assassinato cometido por Nordahl Lelandais, e as suas ações periféricas, os seus elementos de personalidade muito desfavoráveis ​​justificam uma sentença de trinta anos”, declarou Thérèse Brunisso após uma acusação de uma hora e um quarto.