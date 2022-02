Susana Bettencourt na Semana da Moda de Paris

A designer Susana Bettencourt vai apresentar a sua nova coleção na Semana da Moda Feminina de Paris. O Showroom decorre entre 4 e 7 de março.

“De 04 a 07 de março de 2022, Susana Bettencourt estará presente no ‘showroom’ Tranoi em Paris. Com o apoio do Next Step, a ‘designer’ portuguesa estará presente num dos principais ‘showrooms’ de moda europeus, parceiro da Semana da Moda de Paris”, lê-se num comunicado enviado à comunicação social.

A Semana da Moda de Paris, em França, acontece a partir de segunda-feira, 28 de fevereiro, e termina a 08 de março, com a maioria da programação a ser realizada presencialmente, após dois anos dominada pela via digital, devido à pandemia da covid-19.

A ação Next Step – Portugal Fashion Showcase é promovida pela Associação nacional de Jovens Empresários (ANJE), sendo financiada pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 – Porograma Operacional da Competitividade e Internacionalização, e comparticipada pela União Europeia, através do programa Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

A internacionalização da moda portuguesa acontece também este fim de semana com a ‘designer’ portuguesa Alexandra Moura a apresentar no domingo, dia 27, no âmbito da Semana da Moda de Milão (decorre entre 22 e 28 de fevereiro), a nova coleção outono-inverno 2022/23.

“Home sweet home” (“Lar doce lar”) é o nome na nova coleção da criadora Alexandra Moura e trata-se de uma “instrospeção” acerca do que o lar representa para cada um de nós, e que vai ser apresentada este domingo às 18:00 (17:00 em Lisboa).

“Nos tempos em que vivemos, é no nosso lar que encontramos conforto e segurança. No nosso lar sabemos o que encontramos, sejam memórias ou objetos que nos acompanham ao longo da vida. É um mundo nosso onde podemos ser e estar como queremos. O conforto do vestir, do estar, do viver a casa”, explica a criadora.

O feltro borbotado como os cobertores, tecidos com motivos de vaca, malhas tartan, que remontam às mantas e tapetes de casa, napa que remete para os sofás de ‘capitonê’ e cadeirões de pele, malas que parecem almofadas, ou chinelos de casa ao lado de sapatos injetáveis carimbados são algumas das características da nova coleção “Lar doce lar” que Alexandra Moura vai revelar na semana da moda de Milão.