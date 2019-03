Surfista Camilla Kemp em terceiro no Pro Senegal

A campeã portuguesa Camilla Kemp alcançou este sábado o 3.º posto final no Pro Senegal, uma prova de estatuto QS1500 a contar para o circuito mundial de qualificação (WQS). Na prova masculina as cores nacionais também estiveram em destaque, com Pedro Coelho a terminar no 5.º posto.

Depois de na sexta-feira ter conseguido um importante triunfo nos quartos-de-final frente à jovem esperança israelita Anat Leilor, Camilla conseguiu uma vaga no dia final do evento que se disputou na onda de Surfers Paradise, em Dakar, ficando em boa posição para atacar a vitória final.

Contudo, a surfista do Guincho acabou por ser eliminada nas meias-finais pela basca Nadia Erostarbe, já na ponta final do heat. Camilla Kemp liderou a bateria até perto do fim, vendo depois a adversária dar a volta ao resultado. Os 9,90 pontos totais da surfista portuguesa acabaram por ser insuficientes perante os 13,85 de Erostarbe.

A ação este sábado tinha começado com os quartos-de-final masculinos, onde a armada lusa acabou por também não ter a sorte do seu lado. Pedro Coelho esteve a liderar o heat frente ao francês Ian Fontaine desde bem cedo, mas acabou por ver o rival igualar o score (12,25) e vencer por ter a onda mais alta da bateria.

Camilla despediu-se assim da competição com 840 pontos arrecadados e 750 dólares de prémio. Já Pedro Coelho garantiu 630 pontos para o ranking do WQS e os mesmos 750 dólares de prémio.

Em prova nesta edição inaugural do Senegal Pro estiveram mais sete surfistas portugueses. Na prova feminina Carol Henrique terminou no 9.º posto, Leonor Fragoso no 13.º posto e Mariana Assis no 17.º posto. Já do lado masculino Gonçalo Vieira terminou no 17.º posto, Diogo Martins no 25.º e Francisco Matos e Francisco Carrasco ambos no 33.º posto.

O circuito WQS segue agora para Portugal onde dezenas de surfistas lusos estarão em prova no QS3000 de Santa Cruz, que se realiza de 8 a 13 de Abril, mas só no masculino. De 15 a 20 de Abril é a vez da Costa de Caparica receber um QS3000 masculino e um QS1000 feminino.