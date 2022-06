Surf: Teresa Bonvalot campeã na penúltima etapa

Teresa Bonvalot sagrou-se este domingo campeã portuguesa, ao qualificar-se para a final do Allianz Ribeira Grande Pro, a quarta e penúltima etapa da Liga MEO surf, que decorre na Ribeira Grande, em São Miguel.

No último dia da prova na Praia do Areal de Santa Bárbara, Bonvalot foi avançando até às meias-finais, em que venceu o duelo com Carolina Mendes, alcançando a melhor pontuação do evento (18,75) e as duas melhores ondas, que lhe valeram 9,50 e 9,25 pontos, respetivamente.

Com a qualificação para a final, a surfista, de 22 anos, garantiu antecipadamente o título nacional, o quarto da sua carreira, depois dos triunfos em 2014, 2015 e 2020.

“Estou muito feliz por esta conquista. As condições não poderiam estar melhores. Este ano nem esperava fazer tantas etapas, mas estou muito contente com este título”, afirmou Teresa Bonvalot, citada pela Associação Nacional de Surfistas.

Teresa Bonvalot começou a Liga MEO surf com um segundo lugar na Figueira da Foz, antes de triunfar nas duas etapas seguintes, no Porto e na Ericeira. A surfista de Cascais ainda poderá arrebatar a etapa em São Miguel, caso vença hoje a júnior Maria Salgado na final.

A quinta e última etapa da Liga MEO surf realiza-se em Peniche, entre 28 e 30 de outubro.