Surf: jovem portuguesa terceira em Marrocos

Gabriela Dinis garantiu, este domingo, o 3.º posto final no Pro Junior de Marrocos, disputado nas ondas de Casablanca. A jovem surfista de Carcavelos, de apenas 17 anos, foi a melhor portuguesa em prova, nesta que foi a etapa inaugural do Pro Junior Europeu em 2022.



Depois de no sábado se ter apurado para as meias-finais, Gabriela chegou ao dia final em Marrocos com a possibilidade de igualar e até melhorar o 2.º posto alcançado na etapa inaugural deste mesmo circuito no ano passado, dessa vez em França. No entanto, o trajeto da promissora surfista portuguesa foi travado nas meias-finais.



Após algumas horas de espera devido ao nevoeiro para colocar na água o dia final, Gabriela Dinis acabou por ser superada pela francesa Maelys Jouault na segunda semifinal, numa disputa de scores baixos, com 6,07 pontos da portuguesa, contra os 8,84 da adversária.



A prova feminina foi vencida pela basca Janire Gonzalez Etxabarri, campeã europeia júnior em título. Do lado masculino, onde Rodrigo Chaves foi o melhor português, no 5.º posto, o triunfo também foi basco, com Bitor Garitaonandia a fazer a festa.



Com Gabriela Dinis a arrancar a temporada no 3.º posto do ranking, a ação no Pro Junior Europeu segue para a Galiza, Espanha, onde na quarta-feira se inicia a segunda etapa da temporada, nas ondas de Ferrol. Depois disso, o circuito, que conta com 6 etapas, só regressa em Setembro, com uma prova em França, passando ainda por Açores, Espinho e, novamente, França.