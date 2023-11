Surf adaptado: Marta Paço campeã do mundo

A surfista portuguesa Marta Paço conquistou este sábado o seu terceiro título mundial consecutivo de surf adaptado (categoria VI 1), enquanto Camilo Abdula (stand 1) ganhou a medalha de bronze nos Mundiais nos Estados Unidos.

“Cada medalha é diferente, todos os anos há sentimentos e sensações diferentes, e este título foi o mais difícil dos três que já conquistei, mas tem esse lado de superação e triunfo, com mais esforço para ultrapassar a parte mental”, lançou a atleta lusa, que, com uma pontuação de 8,67 superou na final a espanhola Carmen López (terceira, com 4,50) e as francesas Valentine Moskoteoc (segunda, com 6,00) e Juliette Mas (quarta com 1,00).

Por seu turno, Camilo Abdula, que detinha o título mundial na sua divisão, ficou desta feita em terceiro lugar, com 7,37 pontos, à frente do francês Maxime Clarkin (4,70), mas atrás do japonês Shingo Kato (12,10) e do brasileiro Roberto Pino (16,94).

“Missão cumprida. O objetivo era chegar à final e consegui-o. Não consegui ser novamente primeiro, mas a competição é assim e os adversários, hoje, estiveram melhor. O mar também estava bonito, mas complicado, e não consegui encontrar as minhas ondas, mas é aceitar e para o ano há mais”, realçou o surfista português.

João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf (FPS) e líder da comitiva lusa na Califórnia fez um balanço positivo da prestação da equipa comandada por Tiago Prieto, considerando que foram cumpridos “todos os objetivos” da equipa das ‘quinas’.