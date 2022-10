“Surdina”: Tó Trips ao vivo no Luxemburgo e Bruxelas

A música de Tó Trips, banda sonora do filme “Surdina” de Rodrigo Areias, está presente em formato cine-concerto em Bruxelas e no Luxemburgo este fim de semana, dias 8 e 9 de outubro respetivamente.

“Surdina” passa-se num espaço rural, onde um velho homem recebe a notícia de que a sua falecida mulher foi vista a fazer compras na feira. Revoltado, pretende esconder-se de todos, despeitado e triste, mas os seus amigos insistem para que não dê ouvidos ao povo e aproveite tal facto para se fortalecer e, quem sabe, casar-se de novo.

Esta é uma história da delicadeza de se ser velho, do que resta ainda para sonhar e para amar quando a idade avança significativamente e o corpo se enfraquece. Num Portugal antigo e recôndito, que afinal existe, apesar de tudo quanto façamos para nos modernizarmos.

Num exercício a solo de Tó Trips, a banda sonora de “Surdina” parece contar uma história por si só — mas, acompanhando a imagem, nunca se sobrepõe a esta.

O cine-concerto “Surdina” com Tó Trips tem lugar em Bruxelas, no sábado, dia 8 de outubro, no Kinepolis (bilhetes aqui).

No Luxemburgo, o evento será no cinema Utopia, no dia 9, domingo, e já pode comprar aqui o seu bilhete.

Os dois concertos integram o projeto Cineclube Português do Luxemburgo e Bélgica, uma iniciativa do BOM DIA com o apoio da DGACCP do Ministério dos Negócios Estrangeiros.