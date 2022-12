Supertaça ibérica de andebol: Porto e Barcelona jogam final

O FC Barcelona venceu o Sporting, por 37-34, e apurou-se para a final da primeira edição da Supertaça Ibérica de andebol, que vai disputar no domingo com o FC Porto, em Málaga, Espanha.

O triunfo do campeão espanhol, que ao intervalo perdia por 20-16, só começou a ser construído nos minutos finais do encontro, que teve como figura principal, na segunda parte, o intransponível guarda-redes Pérez de Vargas, que construiu um ‘muro’ na sua baliza.

O Sporting teve um início de jogo quase perfeito frente ao FC Barcelona, do ponto de vista ofensivo e defensivo, e, depois dos irmãos Martim e Francisco Costa terem iniciado o marcador, construiu uma vantagem de três golos.

A formação ‘leonina’ manteve o bicampeão europeu em título a correr atrás do resultado, um cenário pouco habitual no ‘colosso’ espanhol, que tardava em arranjar antídoto para contrariar a estratégia delineada pelo treinador Ricardo Costa.

O Sporting abriu para uma margem de quatro golos aos 11-7, que dilatou para cinco, aos 17-12, com um parcial de 3-0, e, já perto do final da primeira parte, sofreu a contrariedade de nova lesão de André José no joelho esquerdo, que há pouco tempo tinha regressado à competição.

Agressivo defensivamente, eficaz nas transições ofensivas e a disputar cada lance intensamente, o Sporting manteve o FC Barcelona à distância de cinco golos até aos 18-13 e atingiu o intervalo a vencer por quatro (20-16).

Na segunda parte, o guarda-redes Pérez de Vargas ‘puxou dos galões’, com mais de uma dúzia de defesas, e carregou nas suas costas a recuperação do FC Barcelona, que empatou pelo pivô internacional português Luís Frade, aos 24-24.

O jogo passou por um período equilibrado e de sucessivas igualdades, dos 24-24 até aos 33-33, a cerca de quatro minutos do termo do encontro, tendo o FC Barcelona passado para a frente no marcador, pela primeira vez na partida, aos 27-26.

Nos minutos finais, sobressaiu a experiência da formação catalã, que conquistou uma vantagem de dois golos, aos 35-33, e que geriu nos segundos finais, o que lhe permitiu fechar o jogo aos 37-34 e marcar presença na final de domingo com o FC Porto.

Martim Costa, com oito golos, e o irmão Francisco – eleito recentemente melhor lateral-direito jovem do mundo -, com sete, foram os principais marcadores do Sporting, enquanto no FC Barcelona esse papel pertenceu a Ludovic Fabregas, com sete.