Supertaça feminina será dérbi lisboeta

O Sporting apurou-se esta quarta-feira para a final da Supertaça de futebol feminino, após vencer o Famalicão, em Alcochete, por 3-0, resultado que espelha a superioridade das ‘leoas’ ao longo do primeiro jogo oficial da época.

Com golos de Brenda Pérez (15 minutos), Ana Capeta (55) e Diana Silva (70), a equipa orientada por Mariana Cabral garantiu, sem dificuldades, a presença no jogo decisivo de dia 26 de agosto, em Leiria, frente ao Benfica que, horas antes, derrotou o Sporting de Braga, na outra meia-final, pelo mesmo resultado de 3-0.

Já depois de Diana Silva (07) ter acertado no poste, após ultrapassar a guarda-redes das minhotas, foi Brenda Pérez (15) quem inaugurou o marcador, após solicitar Ana Borges no corredor direito e ir receber o passe atrasado da lateral, no coração da área, para atirar a contar.

As ‘leoas’ privilegiavam o jogo interior e iam conseguindo criar alguns lances de perigo, mas foi novamente com uma solicitação no corredor direito, já na segunda parte, que Diana Silva assistiu Ana Capeta (55) para o 2-0, num lance que, tal como o do primeiro golo, teve início nos pés de Cláudia Neto.

O Famalicão, que teve numa tentativa de chapéu de Raquel Fernandes (39), ainda na primeira parte, a sua única oportunidade de golo em todo o encontro, nunca teve argumentos para contrariar o caudal ofensivo das ‘verde e brancas’.

Nesse sentido, foi sem grande surpresa que Diana Silva (70) apareceu isolada frente a Dani Nehaus e não teve dificuldades para bater a brasileira e fechar o marcador, permitindo à treinadora dar minutos a várias jovens que foram saindo do banco ao longo da segunda parte para os lugares das mais experientes Fontemanha, Pérez, Borges, Neto e Capeta.

Desta forma, o Sporting vai defrontar o Benfica na final, em Leira, em 26 de agosto, às 20h30, enquanto o Famalicão enfrenta, no mesmo dia, às 11h00, o Sporting de Braga, no jogo pelo terceiro e quarto lugar.