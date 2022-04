Supercomputadores europeus ganham toque português

O diretor do Laboratório de Computação Avançada da Universidade de Coimbra (UC), Pedro Vieira Alberto, acaba de ser nomeado membro do Infrastructure Advisory Group (INFRAG) do EuroHPC.

Composto por 12 membros, ao grupo INFRAG compete prestar assessoria ao Conselho de Administração do EuroHPC para a aquisição e operacionalização de supercomputadores em toda a Europa, elaborando e atualizando regularmente a proposta de agenda estratégica plurianual para tal aquisição.

Criado em 2018 e sediado no Luxemburgo, o EuroHPC visa que a União Europeia e os países participantes (Estados-Membros da União Europeia e países associados, como a Macedónia do Norte e Islândia) coordenem esforços e juntem recursos para tornar a Europa líder mundial em supercomputação.

Pedro Vieira Alberto, também professor no Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), considera que esta nomeação é o reconhecimento do trabalho desenvolvido na UC na área da supercomputação e realça a importância de “poder estar perto dos centros de decisão europeus e contribuir para o desenvolvimento e aplicações da computação de alto desempenho, ou HPC, do inglês High-Performance Computing, na Europa”.

“A computação de alto desempenho (supercomputação) é um dos pilares da estratégia digital da Comissão Europeia, apresentando grandes oportunidades de desenvolvimento, não só para a comunidade científica, como também para

a sociedade, em áreas tão diversas como energia, saúde, incêndios florestais e indústria, entre muitas outras”, nota o cientista da FCTUC.

#portugalpositivo