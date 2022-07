Super Bock Super Rock transferido para o Altice Arena

O festival Super Bock Super Rock vai ser transferido para o Parque das Nações, em Lisboa, tendo em conta a declaração de estado de contingência decidido pelo Governo.

A 26.ª edição do festival decorre entre quinta-feira e sábado e estava marcada para a Herdade do Cabeço da Flauta, uma zona arborizada, entre a lagoa de Albufeira e a praia do Meco, no concelho de Sesimbra.

Num comunicado esta terça-feira divulgado, a promotora Música no Coração anuncia que, “tendo em conta a declaração do estado de contingência pelo elevado risco de incêndio e a consequente proibição de realização de quaisquer atividades em zona florestal, a organização do Festival vê-se obrigada à única solução possível, a alteração do local, para a viabilização da realização da 26.ª edição”.

“Assim, o festival realizar-se-á no Parque das Nações – Altice Arena, mantendo-se o cartaz na íntegra”, lê-se na nota.