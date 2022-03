Super Bock: a estrela que brilha mais forte no Luxemburgo

Não é por acaso que a cerveja Super Bock é hoje a estrela do reportório de marcas internacionais mais vendidas no Luxemburgo pela cervejeira luxemburguesa Brasserie National-Munhowen.

A responsável comercial da empresa, Isabelle Lentz, afirmou ao BOM DIA que a marca portuguesa representa “cerca de 30% do mercado”.

Mas não são só os portugueses a consumir. A marca tem a preferência dos consumidores e um segmento de mercado consolidado, que se destaca pela oferta diferenciada da garrafa “mini”, pela qualidade e por uma forte imagem de marca.

Segundo Isabelle Lentz, a Super Bock trata-se de “um valor seguro que já é um ponto de ligação com a comunidade portuguesa”, uma comunidade que “é parte integrante da cultura do país”.

O mesmo apreço foi realçado por Georges Lenzt, administrador do grupo, que reforçou a ideia da boa integração dos portugueses na sociedade e do interesse da Brasserie National-Munhowen em apostar no desenvolvimento da marca Super Bock através de ações promocionais.

A maior cervejeira do país apresenta boas perspetivas de recuperação pós-pandemia, com mais valias de 7,5 milhões, uma forte progressão em relação ao ano anterior, quando se verificou uma queda nos lucros de 25%.

#portugalpositivo