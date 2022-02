Sujar a rua fica mais caro no Luxemburgo

O lixo doméstico e as beatas de cigarro no chão da rua pode vir a ter multas mais severas no Luxemburgo. Pelo menos, é o objetivo de um projeto-lei que está a ser preparado.

Os resíduos deixados na rua podem dar multas até 250 euros. O governo luxemburguês está a planear criar medidas mais punitivas para quem deixa resíduos no chão, sendo o Luxemburgo o segundo maior produtor de resíduos por habitante da União Europeia, atrás apenas da Dinamarca.

Atualmente, já existe medidas para tentar controlar a poluição urbana, mas que não são severas o suficiente para os locais, com valores entre os 45 e os 250 euros.

O objetivo é que cada vez menos lixo crie uma multa cada vez mais cara.

Simone Dengler, da administração do Ambiente, salientou à RTL que, até agora, o montante da coima raramente ultrapassava os 250 euros, mas nas situações que cheguem a tribunal, as pessoas em causa poderão ser multadas entre os 145 e os 1.000 euros.

Nadine Bertrand, da administração do Ambiente, lembra à RTL que há muito por fazer. A redução do desperdício e a troca de materiais como palhinhas de plástico por palhinhas de papel são exemplos de muita coisa que pode ser alterada.

O volume recolhido pelos serviços municipais do Luxemburgo coloca o país perto do topo dos maiores poluidores da Europa.