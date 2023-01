Suíço Seferovic muda-se para Vigo

O avançado suíço Haris Seferovic vai representar o Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, até final da temporada por empréstimo do Benfica, anunciou o clube que disputa a Liga espanhola de futebol.

O jogador, de 30 anos, passou a primeira parte da temporada no Galatasaray, cedido pelos ‘encarnados’, mas acabou por ser pouco utilizado pelo emblema turco (13 jogos e dois golos), rumando agora até Vigo, onde vai ser treinado por Carvalhal e em que também será colega de equipa do internacional português Gonçalo Paciência.

O internacional suíço chegou à Luz em 2017 e tem contrato com o Benfica até junho de 2024, mas no início desta época foi dispensado pelo treinador alemão Roger Schmidt.

Com os ‘encarnados’, Seferovic conquistou uma I Liga, em 2018/19, temporada em que também se sagrou no melhor marcador da prova, com 23 golos.

O Celta de Vigo segue no 17.º lugar da Liga espanhola, com 20 pontos, apenas um acima da zona de despromoção.