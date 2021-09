Suíça vota a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo

O país realizou um referendo nacional sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. As últimas projeções já apontavam para a aprovação da proposta com larga maioria, e perto de 65% dos eleitores suíços disseram sim.

Um dos presidentes da Associação Pink Cross, Michel Rudin, disse ter sido uma vitória incrível. A sociedade suíça apoiou verdadeiramente a comunidade gay. E diz ser um sinal bem claro para os direitos humanos, para a dignidade, para a comunidade LGBTI. Acredita que “para muitas pessoas, após anos de luta, após anos de discriminação este é um passo simplesmente avassalador”.

A Suíça junta-se assim aos 15 países da Europa que já legalizaram as uniões oficiais entre casais do mesmo sexo, seguindo o exemplo dos Países Baixos, primeiro país do mundo a aprovar o casamento gay há 20 anos. O primeiro casamento homossexual aconteceu em 2001.