Suíça vai abrir todas as fronteiras terrestres exceto com Itália

As fronteiras com a França, a Alemanha e a Áustria voltarão a abrir no dia 15 de junho, sem restrições, se a situação sanitária e pandémica se mativer favorável. Assim sendo, a liberdade de viajar para estes três países será restabelecida.

A Suíça fechou acordos com estes três países fronteiriços. A Conselheira Federal Suíça, Karin Keller Sutter informou os seus colegas do Conselho Federal após reuniões com os ministros do interior francês Christophe Castaner, alemão Horst, Seehofer e austríaco Karl Nehammer.

Tal como a Suíça, a França, Alemanha e Áustria estão igualmente num período de desconfinamento e as suas situações epidemiológicas são comparáveis. Ainda é difícil, prever quando as fronteiras com a Itália voltarão a abrir, uma vez que este país foi muito afetado pelo coronavírus.

O Departamento Federal da Justiça e Polícia (DFJP) está em contacto com o país transalpino, explicou Keller Sutter à imprensa. No que respeita ao dia 15 de junho, a Áustria desejava uma abertura antecipada, mas a Alemanha e França discordaram, segundo anunciou a ministra suíça. Os quatro países acordaram fixar uma data comum e abrir as fronteiras ao mesmo tempo.