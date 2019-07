Suíça é o melhor destino do mundo para expatriados

A Suíça, que abriga alguns dos maiores bancos privados, operadoras de commodities e empresas farmacêuticas do mundo, foi considerada o melhor lugar para se viver e trabalhar, segundo um estudo publicado pelo HSBC Holdings.

A Suíça ocupava o 8º lugar no ranking no ano passado e assumiu a liderança devido aos melhores indicadores de potencial de salários e estabilidade.

O salário médio na Suíça, de 111.587 dólares por ano, é 47% maior do que o pacote de remuneração médio de 75.966 nos 33 países pesquisados pelo HSBC na 12ª edição do seu ranking anual de expatriados, e do qual Portugal não fez parte.

Sete em cada dez expatriados disseram que tinham mais rendimentos disponível depois de se mudarem para a Suíça.

Embora o país tenha bons indicadores de qualidade de vida, a Suíça não é o lugar para se sentir realizado ou fazer amigos: de acordo com esses indicadores, o país ficou no 31º e 24º lugares, respetivamente. Por outro lado, a Suíça é considerada um ótimo lugar para criar os filhos e ter um lar a longo prazo.

Singapura ficou em segundo lugar, depois de liderar o ranking nos últimos quatro anos.

A Espanha subiu nove posições para o 4º lugar, depois de ficar em primeiro lugar nas subcategorias de qualidade vida e bem-estar físico e mental.

O Reino Unido caiu sete lugares, para o 27º, diante da incerteza sobre o Brexit, e ficou entre os três últimos em termos de estabilidade económica e política. Ainda assim, para consolo dos expatriados que se mudaram para o Reino Unido, o país lidera a subcategoria de realização e ficou em quarto lugar em avanço da carreira.

A Suécia foi outra grande perdedora, caindo do 7º para o 20º lugar. Os altos indicadores de estabilidade económica e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal não foram suficientes para compensar a dificuldade encontrada pelos expatriados de fazer amigos e alcançar seu potencial no país escandinavo.