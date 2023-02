Suíça ajuda Moçambique com 115 milhões de euros

A Suíça vai apoiar o norte de Moçambique, afetado por uma insurgência armada, com um programa de 123 milhões de dólares (115 milhões de euros), anunciou o presidente suíço, Alain Berset, em Maputo.

“São cerca de 123 milhões de dólares durante quatro anos” para criar serviços básicos como água e eletricidade nas províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula, referiu.

Alain Berset falava na Presidência da República, após um encontro com o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, no início de uma visita de três dias a Moçambique.

“A paz e segurança são prioridades” para a Suíça, salientou Berset.

Em 2021, a Suíça já tinha desembolsado 10 milhões de dólares (nove milhões de euros) para um projeto de desenvolvimento inclusivo nas mesmas províncias.

Além dos apoios para o norte, o Presidente suíço reiterou a continuação da ajuda ao processo de paz decorrente dos acordos assinados em 2019 entre o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

Filipe Nyusi explicou que o país está na fase de “angariar recursos para tornar sustentável e exequível” a atribuição de pensões ao ex-guerrilheiros da Renamo, entretanto desmobilizados.

No âmbito do processo, do total de 5.221 ex-guerrilheiros, cerca de 4.700 (90%) já entregaram as armas, sendo que alguns foram incorporados nas forças de defesa e segurança moçambicanas.

Alain Berset é o primeiro presidente suíço a viajar até Moçambique, numa visita que termina na sexta-feira.